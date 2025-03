Dday.it - Roboticmower A2 è il tagliaerba robot di Dreame con rilevamento degli ostacoli a 70 m per giardini fino a 3000 mq

Merito della nuova tecnologia Omnisense 2.0 che usa nuovi algoritmi IA per far svolgere con precisione e in sicurezza le attività del. Come per l’A1 non servono delimitatori fisici o stazioni RTK. A2 se la cava da solo.