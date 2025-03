Linkiesta.it - Roblox è diventato il primo social network in cui gli utenti fanno milioni

Leggi su Linkiesta.it

Anche inci sono architetti, grafici e stilisti e alcuni di loro sono diventati milionari. Per capire come sia stato possibile, bisogna innanzitutto capire cos’è. Non si tratta di un videogioco classico, non è una grande avventura che tutti i videogiocatori possono vivere in maniera più o meno simile.assomiglia a un editor accessibile, che trasforma chiunque in uno sviluppatore amatoriale. Glipossono realizzare mini giochi e tentare di monetizzare il loro successo, oppure possono realizzare oggetti (magliette, pantaloni, cappelli) e venderli sul Marketplace. Tutto questo viene pagato in Robux, la valuta virtuale, che può essere convertita in soldi veri.Attorno a questo videogioco dall’enorme successo, soprattutto tra i giovanissimi, si è sviluppata una fiorente economia e un indotto che arriva fino a YouTube, dove l’equivalente indei fuffa-guru di internet provano a vendere pacchetti di corsi per imparare a diventare milionari creando contenuti per il gioco.