Palermotoday.it - Roberto Lipari dice addio alle scene? Al Teatro Al Massimo "L'ultimo spettacolo"

Leggi su Palermotoday.it

Dal 3 apriletorna in tour per portare in scena “L’”, scritto dallo stessocon Ignazio Rosato. Il comico palermitano farà tappa nella sua città,Al, dal 28 al 30 maggio. L’assunto di questa pièce nasce da un fatto molto chiaro: siche.