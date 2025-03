Lanazione.it - Roberto Benigni, una vita da Sogno: il ritorno in prima serata del grande artista toscano

Firenze, 19 marzo 2025 - Un viaggio inedito ed emozionante tra poesia, profondità e gioia. È quello chefarà fare agli spettatori del suo nuovo spettacolo "Il", che dopo 10 anni lo vede tornare stasera su Rai1 inalle 21.30 (e anche in diretta su Radio2). Uno show evento fatto di "stupore, sorpresa, verità e bellezza", come ha dichiarato lo stesso, che racconta: "Nello spettacolo si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo, della nostra. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono unsognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme". Un viaggio che ripercorrerà le tappe fondamentali dell'attore e regista premio Oscar per "Laè bella", tra musica, film e parole, Dante, la Costituzione e Il cantico dei cantici, senza dimenticare qualche chicca: dalla straordinaria canzone "Quanto t'ho amato" (interpretata durante il Festival di Sanremo 2002) alla dedica alla moglie e musa Nicoletta Braschi (in occasione del conferimento del Premio alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2021).