Roberto Benigni il discorso che celebra l’Europa su Rai1 | Io europeista estremista La battuta su Meloni poi cita Ventotene

È unchee l’europeismo quello disu. L’attore e regista va in onda in prima serata con «Il sogno», trasmesso in eurovisione proprio per raccontare che cosa, secondo lui, significhi. Unche, come scrive Repubblica,avrebbe preparato per circa un anno. Ma che va fatidicamente in onda nel giorno della polemica scoppiata, dopo le critiche della premier Giorgiaal Manifesto di Ventotente.«Ne abbiamo fatte di belle cose noi europei – dice– è giusto ricordarsi chi siamo, c’è da essere orgogliosi di essere europei:è il continente più piccolo del mondo che ha acceso la miccia di tutte le rivoluzioni, ha trasformato il pianeta, da tremila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni fra i più grandi pensieri dellìumanità, inventando la logica, la ragione, il dubbio”, e ancora “la libertà, la democrazia, il teatro lo sport, la chimica moderna, la coscienza di classe, spaccando l’atomo, dipingendo la Sistina.