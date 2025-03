Sport.quotidiano.net - Rivoluzione Vis, cinque fuori con la Pianese. Stellone costretto a inventarsi la formazione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vukovic, Cannavò, Peixoto, Coppola e Okoro. Sono queste le assenze che la Vis dovrà fronteggiare, tra convocazioni in nazionale, infortuni e squalifiche, nella gara con ladi sabato al Benelli (ore 15). Il portiere dopo Pescara è partito per Doha, dove sarà di scena con la Croazia U21 fino al 26 marzo per l’International Cup; debutto oggi con Australia-Croazia. La Vis lo riavrà per il derby con l’Ascoli. C’è la Nazionale, ma quella azzurra, anche per Francesco Coppola, convocato con l’U20 di Corradi per il torneo Elite Turchia-Italia, in programma domani a Istanbul (ore 16). Qui il problema per la Vis non si pone, anche perché Coppola è stato squalificato dopo l’ammonizione di Pescara. Era in diffida, così come Okoro. Quanto a Peixoto, paga con un turno (poteva andare peggio) l’espulsione rimediata all’Adriatico a partita conclusa.