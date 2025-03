Ilnapolista.it - Rivera: «Oggi, con la costruzione dal basso, niente mio gol alla Germania. Facchetti l’avrebbe data ad Albertosi»

Leggi su Ilnapolista.it

: «, con ladalmio golad»Si gioca Italia-(domani sera a Milano l’an, domenica sera a Dortmund il ritorno). E Il Corriere della Sera intervista Gianniche segnò il 4-3 finale nella mitologica semifinale dei Mondiali del 1970.Dice:«un gol come quello che ho fatto,è impossibile da realizzare».E perché mai?«Perchécominciano il gioco andando indietro invece che avanti. Con ladalinvece di lanciare Boninsegna sulla fascia avrebbe passato ad».Avrebbe potuto essere lei il ct.«Me lo propose Tavecchio ma non avevo ancora il tesserino da allenatore. E l’associazionee allenatori mise il veto».Non andiamo ai Mondiali dal 2014.«Le cause sono tante ma ho l’impressione che da quando ci sono i procuratori i calciatori crescano male.