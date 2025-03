Bergamonews.it - Ritrovare l’equilibrio alimentare spegnendo il pilota automatico

Nella società odierna la velocità domina ogni aspetto della nostra vita, compresa l’alimentazione. Quante volte ci capita di terminare un pasto senza nemmeno ricordare quanto o cosa abbiamo mangiato? Mangiamo spesso di corsa, distratti dal telefono, dalla televisione o da pensieri incessanti, pensiamo alla giornata lavorativa, ai problemi da risolvere, a ciò che dobbiamo fare subito dopo senza prestare davvero attenzione a cosa, come, quando e quanto stiamo mangiando. È come se avessimo attivato il “” che ci guida nei pasti senza una vera consapevolezza delle nostre reali necessità fisiologiche. Questo atteggiamento porta a un’alimentazione inconsapevole, caratterizzata da porzioni eccessive, scelte nutrizionali non sempre corrette e un rapporto poco consapevole con il cibo.