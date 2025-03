Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, per Cleveland un altro stop. Golden State riprende a correre

Milano, 19 marzo 2025 -incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Dopo gli Orlando Magic, sono i Los Angeles Clippers a mandare al tappeto i Cavaliers, che si arrendono in trasferta per 132-119. La squadra con il miglior record della lega paga dazio fra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo, quando incassa un parziale di 20-3. A trascinare i padroni di casa è soprattutto Zubac, che fa registrare una prestazione da 28 punti e 20 rimbalzi. Grande prova anche di Leonard, che termina l'incontro con un bottino di 33 punti, mentre Harden contribuisce con 22 punti e 9 assist. Per la formazione di coach Lue si tratta della quarta affermazione consecutive.torna al successo (senza Curry) Nonostante l'assenza di Curry,festeggia il ritorno al successo.