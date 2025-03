Thesocialpost.it - Rissa tra giovani finisce a coltellate: 27enne in rianimazione

Undi Latiano, M.M., è stato ricoverato inin seguito a un delicato intervento di chirurgia vascolare dopo essere stato vittima di un’aggressione nella serata di martedì 18 marzo. L’episodio si è verificato intorno alle 20 in via Dante Alighieri, nel centro cittadino di Latiano, in provincia di Brindisi.Leggi anche: Milano, studente Erasmus accoltellato mentre difende un amico da una rapinaIndagini in corso sull’accoltellamentoSecondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane sarebbe stato ferito alla coscia destra con un coltello nel corso di una lite con un’altra persona, presumibilmente un coetaneo. Le circostanze dell’aggressione sono ancora da chiarire, mentre gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.