Rissa alla partita di calcio dei bambini al Centro sportivo della Polizia | genitori invadono il campo per picchiarsi

L’ennesimascoppiata durante unaditra ideiin. Ma questa volta non ha avuto luogo in un qualsiasidi periferia, ma nel circolodi Stato in via di Tor di Quinto (Roma). Uno dei papà è stato feritotesta ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso con una prognosi di 30 giorni.Lasi è scatenata lo scorso sabato 15 marzo. Il match è stato interrotto una volta scoppiate le violenze e isono stati fatti rientrare negli spogliatoi. Resta ancora da chiarie il motivo per cui si è arrivati a tanto. Gli agenti del distretto Ponte Milvio stanno indagando per far luce sul caso. “Stavo portando mio figlio a giocare a pallone – ha dichiarato un genitore a Il Messaggero – Mi sono sbagliato e sono entrato neldi Stato.