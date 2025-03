Palermotoday.it - Risparmi in bolletta, Cefalù è pronta a lanciare la sua prima comunità energetica rinnovabile

Leggi su Palermotoday.it

Il Comune diè pronto a far partire la suaCer,. Il progetto sarà presentato domani (giovedì 20 marzo) alle 17.30 in aula consiliare e l’incontro sarà trasmesso in streaming come avviene per le sedute di Consiglio comunale, in modo che tutti i.