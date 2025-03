Messinatoday.it - Risanamento, Trovato chiede di abbassare i toni ma il Pd rincara: "Graduatorie sovrapposte, vulnus giuridico""

Leggi su Messinatoday.it

L’invito alla politica a non esasperare iper non procurare “ingiustificato allarmismo” che potrebbe avere “conseguenze anche nella tempistica delle attività di”.Mette le mani avanti il nuovo sub commissario alSanti, dopo le polemiche che non accennano a.