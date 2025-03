Ilrestodelcarlino.it - Ripetuti atti vandalici contro la mia auto. E so chi è stato

Scrivo questa lettera per denunciare di nuovo gliavvenutila mia macchina. Gestisco il bar Etna Cafè, situato all’angolo tra via di Roma e via Negri, e dal 2018 la miaviene continuamente bersagliata dagli attacchidi una mia ex cliente, che sette anni fa ho dovuto allontanare in seguito ad un comportamento squallido che lei ha avuto all’interno del mio locale. Ieri sera (domenica, ndr) la mia macchina non aveva segni, e lo so perché sono abituata ai suoi comportamenti ello quotidianamente, ma nel corso di questa mna (ieri, ndr) sono uscita dal bar e ho visto degli sfregi nella parte destra del passeggero posteriore. In più, dieci giorni fa ha buttato delle uova sopra al cofano. Ho fatto più volte, come anche in questa occasione, denuncia alla Polizia municipale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.