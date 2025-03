Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, ancora sirene dall’Inghilterra per lui: ecco svelata la risposta dell’Inter

di Redazioneper l’allenatore,lae la strategiaper prolungare il matrimonio, ci sono i presupposti? E’ in arrivo? E se si, quando? Nell’intervista rilasciata ieri sera a Sky Sport Beppe Marotta si è espresso anche sul futuro del tecnico: «Facciamo sempre tutto a bocce ferme. Ci sono tutti i presupposti per immaginare che resti con noi» ha spiegato. E anchora: «Conta la simbiosi che si è creata tra noi e la società e questi sono presupposti giusti per andare lontano. Consiamo tutti cresciuti, stiamo attraversando un ciclo cheon è giunto alla fine. C’è una nuova proprietà, nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi»Bene, questa mattina Tuttosport è tornato a parlare proprio dell’argomento.