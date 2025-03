Formiche.net - Rinnovamento nella continuità. Il Concilio Vaticano II raccontato da Del Pozzo

.Essendo nato nel 1967 io non ho conosciuto la Chiesa preconciliare. L’unica Chiesa che conosco è quella in cui sono nato e cresciuto, cioè quella delII. E vi dico subito che a me sta più che bene questa, di Chiesa. Era meglio quella di prima? Non lo so, e non mi interessa. Mi interessa molto di più, invece, parlarvi dele dei suoi frutti sia perché la cosa ci riguarda direttamente.; sia, e soprattutto, perché ancora oggi sulè in circolazione una narrazione tossica e fuorviante che ne ha completamente falsato la percezione e compromesso la corretta comprensione e ricezione. Ridotta all’osso, tale narrazione dice due cose.La prima: ilII è stato undi “rottura” rispetto al passato, rispetto cioè alla Chiesa tridentina, laddove “rottura” sta a significare che le innovazioni introdotte hanno creato una frattura, appunto, tra il prima e il dopo, dalla quale è uscita una Chiesa diversa, una Chiesa radicalmente cambiata.