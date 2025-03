Quotidiano.net - Rinnovabili, Legambiente lancia l’allarme Gli obiettivi del 2030 raggiungibili nel 2038

I traguardi fissati dall’Italia per le energierischiano di non essere raggiunti entro il. Questo è il messaggioto daattraverso il rapporto intitolato “Scacco matto alle”. Il documento riporta numerosi dati secondo cui, se non dovessero cambiare i ritmi di sviluppo, il Belpaese arriverebbe a raggiungere l’obiettivo di 80.001 MW di potenza da fontisolo nel. Il ritardo quindi è evidentissimo: ben 8 anni dopo rispetto alle previsioni. L’analisi prende in considerazione sia l’andamento delle, ma anche il ruolo delle singole regioni, con il loro forte impegno al raggiungimento degliprefissati. Dai dati emersi ci si può rendere conto come, anche se in Italia si stia registrando un forte aumento nell'installazione di impianti, ciò non sia comunque abbastanza per far sì che la tabella di marcia sia rispettata.