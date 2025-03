Sport.quotidiano.net - Rimini dottor Jekyll e mister Hyde. Trasferte da big, ma al ’Neri’ non va

Guardando il calendario dei prossimi due impegni tra campionato e Coppa Italia c’è quasi da tirare un sospiro di sollievo preparando la valigia. Sabato a Sassari in campionato e martedì a Gorgonzola in Coppa Italia. Ilin questa stagione più viaggia e più è felice. È un dato di fatto che, al di là di tutto, fa storcere il naso ai tifosi biancorossi. Perché ali biancorossi quest’anno non si sentono evidentemente troppo a casa. Sedici gare di campionato: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Vittorie che diventano 6 se si aggiungono le due di coppa contro Arzignano Valchiampo al primo turno e la semifinale di ritorno contro il Trapani. Ma il ’grosso’ ilanche in Coppa Italia lo ha fatto lontano dalla Romagna con tre vittorie e un pareggio. Alin campionato i biancorossi i tre punti li hanno strappati a Milan Futuro, Legnago, Pontedera e Ascoli.