Palermotoday.it - Rifiuti, marciapiedi dissestati e verde non curato: "Degrado in viale Croce Rossa e zone limitrofe"

Leggi su Palermotoday.it

La situazione nella zona di viae nelle strade(come via Trinacria, via Valdemone, via Emilia) è ormai insostenibile.rotti e pieni di buche rappresentano un pericolo per chiunque cammini a piedi, specialmente per anziani, bambini e persone con difficoltà motorie.