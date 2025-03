Lettera43.it - Rientrati gli astronauti bloccati nello spazio per nove mesi

Leggi su Lettera43.it

Suni Williams e Butch Wilmore sono finalmentesulla Terra. I duerimasti per 286 giorni sulla Stazione spaziale internazionale per i problemi tecnici alla loro navicella Starliner hanno completato il viaggio di ritorno a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX assieme al collega della Nasa Nick Hague e al cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. Con l’ammaraggio al largo delle coste della Florida attorno alle 23 italiane si è conclusa pertanto la missione Crew-9, partita a settembre 2024. «È fantastico riavere a casa l’equipaggio», ha spiegato Joel Montalbano, vice amministratore associato della Direzione delle missioni per le operazioni spaziali della Nasa. «Confermato un atterraggio davvero meraviglioso. SpaceX è un partner fantastico». Entusiasta su X Elon Musk: «Grazie presidente Trump per aver dato priorità alla missione».