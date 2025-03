Ilgiorno.it - Ricorso, l’Europa indaga: "Dignità ai nostri morti"

Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, i parenti di circa 50 famiglie che hanno perso i loro cari nelle prime ondate della pandemia hanno ottenuto un importante risultato. Venerdì la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di comunicare al governo italiano ilda loro presentato nell’ottobre del 2023. Ora l’esecutivo dovrà rispondere ai quesiti dei giudici sia sull’assenza di un piano pandemico aggiornato, come prescritto dall’Oms, sia sul mancato permesso ai familiari delle vittime di partecipare come parti civili ai processi dinanzi al tribunale dei ministri per le presunte responsabilità dei componenti del governo di allora, della Regione e del Comitato tecnico scientifico appositamente costituito, tutti conclusi con archiviazioni. Al centro della violazione di alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articoli 2 e 13 Cedu).