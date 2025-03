Lapresse.it - Ricercato in tutta Europa non rinuncia ad andare allo stadio: arrestato a Bologna

I carabinieri dihannoun 43enne originario della Polonia, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità polacca per guida sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo, residente in Germania, nei giorni scorsi è arrivato in Italia pera vedere la partita di calcio-LazioRenato Dall’Ara, ma a seguito di un controllo è risultato destinatario del mandato di cattura.Pertanto, immediatamente rintracciato da una pattuglia dei carabinieri presso un hotel della provincia bolognese, è stato. Condotto nella casa circondariale di, l’arresto è stato convalidato dalla Corte d’Appello die l’uomo rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia Giudiziaria in attesa della conclusione dell’iter per l’estradizione.