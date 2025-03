Ilrestodelcarlino.it - Riccò, gelataio e commentatore: "Ho fatto pace con me stesso"

Riccardo, formiginese classe 1983, è tornato alla ribalta nei giorni scorsi per essere protagonista via social comedegli avvenimenti del ciclismo internazionale., che può vantare un secondo posto al Giro d’Italia 2008 giungendo alle spalle di Alberto Contador e una vittoria al Giro dell’Austria, dopo la squalifica al Tour de France 2008 è stato squalificato a vita per doping. Poi gli anni lontano dal ciclismo: i primi cinque comea Tenerife e il trasferimento a Vignola dove ha proseguito l’attività diassieme a Melissa: "Ho avuto la fortuna di incontrare Melissa che mi è stata vicina e con tanta pazienza mi ha letteralmente salvato la vita – ha dichiarato– se Pantani avesse avuto una Donna (con la maiuscola) sicuramente sarebbe ancora tra noi".