Lapresse.it - Riarmo Ue, Tajani: “FI europeista e atlantista, noi per la difesa”

“Noi abbiamo la nostra posizione, ed è sempre stata la stessa, poi la sintesi la fa la presidente del Consiglio. Abbiamo condiviso le sue scelte al Consiglio informale: noi siamo per laeuropea, siamo europeisti, se questo non fosse un governonon saremmo nel governo. Noi siamo europeisti e atlantisti. Non possiamo fare una scelta fra Europa e Stati Uniti”. Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioarrivando al convegno ‘Verso il congresso del Ppe’ alla Fondazione De Gasperi, a Roma.“L’Europa è la nostra forza e noi siamo convinti, proprio perché popolari, sostenitori della necessità di continuare nel processo di integrazione europea, e del mercato unico. Meloni ha parlato in maniera molto chiara ieri della necessità del mercato unico dell’energia. Bisogna andare avanti verso un’Europa che si occupi delle grandi cose, come il principio di sussidiarietà, e siamo assolutamente d’accordo.