Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, Molinari (Lega): “L’Italia non darà a Meloni il mandato di approvare il piano, non ci indebiteremo per pagare la crisi tedesca”

“Non condividiamo l’urgenza di undida 800 miliardi di euro di debito, fatto peraltro l’anno dopo in cui è tornato in vigore il patto di stabilità. E soprattutto non ravvediamo la possibilità di fare una cosa del genere solamente perché in questo momento c’è un problema industriale in Germania“. Lo afferma ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, il capogruppo alla Camera della, Riccardo, che aggiunge: “Von der Leyen lancia il ReArm Europe per fare 800 miliardi di euro fuori dal patto di stabilità nei bilanci degli Stati europei e ieri il Parlamento tedesco vota una modifica costituzionale che permette di uscire dal pareggio di bilancio e quindi di indebitarsi per acquistare armamenti. Quindi, c’è un interesse evidente di quel paese che ha una forteindustriale e che vuole potenziare la propria industria.