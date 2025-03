Lapresse.it - Riarmo, Meloni alla Camera: assenti ministri Lega

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio, Giorgia, è in aulaper assisterediscussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma domani e dopodomani a Bruxelles. La premier ieri, dopo aver parlato al Senato, aveva consegnato il discorso a Montecitorio. Dopo gli interventi in Aula dei deputati (18 gli scritti a parlare in discussione, per un tempo complessivo di circa due ore)replicherà e, successivamente, si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto delle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari. Al fianco della premier c’è il ministro della Difesa Crosetto. Tra i banchi del governodella, risoluzione +Eu: “Sostegno a Kiev e rearm per difesa europea a due velocità”“Continuare a sostenere la resistenza ucraina contro l’ingiustificata aggressione russa nel quadro degli sforzi in questa direzione dell’Unione europea, anche attraverso la confisca definitiva degli asset russi congelati dalle sanzioni, e sostenere l’impegno europeo per una pace giusta, duratura e inviolabile conseguita con il consenso e il contributo negoziale imprescindibile del governo di Kyiv; sostenere il piano ReArm Eu sottolineando la necessità che le risorse ed in particolare i 150 miliardi di nuovi fondi europei vengano spesi nella prospettiva di un sistema comune europeo di difesa che possa svolgere un ruolo di protezione e deterrenza anche in grado, in prospettiva, di prescindere dal supporto degli Stati Uniti, e sulla cui architettura istituzionale e sistemi di finanziamento va aperta nel più breve tempo possibile il confronto, possibilmente a partire dal prossimo Consiglio europeo”.