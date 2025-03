Quotidiano.net - Riarmo Intesa nel governo

Missione compiuta. La maggioranza vota compatta la risoluzione che passa con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astenuti. Soddisfatta la Lega: "Meloni va nella direzione giusta". E già: nelle comunicazioni al Senato (oggi si replica alla Camera) in vista del Consiglio europeo che si apre domani, per la premier la priorità era evitare che si ripetesse la spaccatura registrata a Strasburgo. Così, ha concesso al Carroccio moltissimo. Conferma l’impegno a non usare i fondi coesione per la difesa: "L’Italia non intende distogliere un solo euro da queste risorse". Sul no alla missione di peace keeping che continuano a vagheggiare Gran Bretagna, Francia e altri paesi volenterosi è durissima: "L’invio di truppe italiane non è mai stato all’ordine del giorno". In omaggio ai leghisti, cassa ogni riferimento all’eventualità di partecipare a una missione sotto l’egida dell’Onu.