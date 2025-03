Lapresse.it - Riarmo in Italia, Lega contro Meloni: “Non ha mandato”

Leggi su Lapresse.it

Lafrena sul piano dieuropeo e avverte Giorgia. “Non sono così convinto che il piano venga approvato, l’non approverà una risoluzione che dà aildi approvare il Rearm EU“, ha dichiarato Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della, a 24 Mattino su Radio 24. Un’affermazione che arriva mentre la presidente del Consiglio è in aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani.in, Molinari: “Non ha”“Non sono così convinto che il piano venga approvato, per due ragioni. La prima è che il Parlamento olandese si è già chiamato fuori perché è stata votata una mozione che prevede il cosiddetto ‘opting out’ in caso in cui la Commissione Europa autorizzi nuovo debito e Rearm EU è proprio autorizzazione di nuovo debito, quindi abbiamo già un paese che si chiama fuori.