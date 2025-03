Ilnapolista.it - Retegui va k.o per un problema muscolare, Spalletti va su Moise Kean

va k.o per un, tegola perBrutte notizie per Lucianoalla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Germania. Mateoha riportato un infortunioe non sarà disponibile né per la partita di domani né per il ritorno di domenica in terra tedesca.Leggi anche: Dalla Germania: «L’Italia non incute timore, maè un ‘cane furbo’ e può vincerla»L’attaccante atalantino è stato infatti costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Bergamo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, tutto sarà più chiaro nelle prossime ore quando lo staff medico dell’Atalanta lo sottoporrà agli esami strumentali di rito.Intanto, stando alle indiscrezioni, a prendere il posto dial centro dell’attacco azzurro dovrebbe essere