Retegui lascia il ritiro della Nazionale | problema muscolare salta la doppia sfida con la Germania

Mateohato mercoledì mattina ila Coverciano.L’attaccante dell’Atalanta, sottoposto ad accertamenti strumentali per un risentimentoalla coscia destra, non è stato giudicato in grado di scendere in campo e non sarà quindi a disposizione del commissario tecnico Luciano Spalletti per ladi Nations League contro la, valida per i quarti di finale con andata a San Siro giovedì sera e ritorno domenica a Dortmund.Un’assenza pesante per gli Azzurri, che perdono così il capocannoniereSerie A e dovranno trovare altre soluzioni offensive per superare i tedeschi: martedìera stato provato nel tandem titolare con Raspadori, che probabilmente invece farà coppia con Kean.Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla reale entità dell’infortunio: se ne saprà di più, probabilmente, nel pomeriggio nel corsoconferenza stampa prevista per le 14.