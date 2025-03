Lapresse.it - Retegui ko, salta Italia-Germania

Leggi su Lapresse.it

Matéolascia il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento alla coscia destra. L’attaccante dell’Atalanta quindi non giocherà le due partite di Nations League contro la, in programma a San Siro il 20 e il 23 marzo.La nota della Figc“L’attaccante Matéo, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro lae ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”. Lo rende noto la Figc.? #lascia il ritiro di Appiano GentileL’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la#Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.