Resilco chiude round da 5 milioni per innovare il trattamento dei rifiuti industriali

startup con sede a Bergamo che ha sviluppato una tecnologia innovativa per ildi alcune tipologie ditrasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2, annuncia la chiusura di unda 5di euro. Ilè stato guidato da 360 Capital, società europea di venture capital, attraverso il proprio fondo climate tech 360 Life II - sostenuto anche da Cdp Venture Capital, attraverso il Green Transition Fund.utilizzerà i capitali raccolti per sostenere la propria crescita sul mercato, costruire il primo impianto mobile nel 2026 e, nel 2027, il primo impianto industriale in Italia per il recupero e la trasformazione di alcune tipologie diin materie prime secondarie utilizzabili in settori come quello delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2.