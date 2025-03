Ilfattoquotidiano.it - Renata Colorni Spinelli: “Indignata dalle parole di Meloni, se oggi parliamo dell’Europa lo dobbiamo gli autori del Manifesto di Ventotene”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono”. Cosìha commentato all’Ansa le dichiarazioni alla Camera della premier Giorgiasuldi, in cui ha voluto sottolineare come quella del“non sia la sua Europa”. Figlia di Eugenio, uno deglidelucciso nel 1944 dai fascisti, e di Ursula Hirschmann, ha ricordato il contesto in cui nacque il documento: “La premierforse non ricorda che la Costituzione italiana è basata sull’antifascismo, e quello che ha unito i tre uomini che hanno scritto ildie che erano al confino è stato il loro essere antifascisti. L’antifascismo ha unito Altiero, Ernesto Rossi e Eugenio”.ha poi aggiunto: “ha oltraggiato la memoria di queste persone, e se discutiamodi cosa fare per l’Europa loanche al loro sacrificio.