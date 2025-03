Ilrestodelcarlino.it - Relazioni tossiche. Decine di biglietti alla ex. Arrestato per stalking

ni con scritto "rivediamoci", "incontriamoci", "parliamo". Un giorno dopo l’altro lei se li ritrovava nella cassetta della posta e nel parabrezza dell’auto, per un mese di fila.fine lui, il frenetico “scrittore“, è statosabato scorso accantocasa della sua ex, coetanea, nella prima periferia di Pesaro, intorno alle 17, dopo aver posizionato l’ennesimono. L’uomo, assistito dall’avvocato Franca Maria Cagli Barone, deve rispondere dell’accusa diaggravato dcircostanza che tra i due c’era stata una relazione sentimentale. Lei lo aveva già denunciato in precedenza, circa due mesi fa, segnalando comportamenti molesti nei suoi confronti e lui non sapeva di aver ricevuto la querela. Gli inquirenti, quindi, già lo tenevano d’occhio. Ieri il trentenne, impiegato, come la ragazza, nel settore della ristorazione, ha risposto alle domande del giudice che ha convalidato l’arresto e disposto, come misura cautelare, il divieto di avvicinamento.