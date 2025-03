Anteprima24.it - Regione, Muscarà: “Soldi pubblici per la propaganda sul ‘Faro’ di De Luca”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ricordate il Faro? Il nuovo mausoleo che Devuole costruire come futura sede dellaCampania? Per convincere i cittadini della bontà di questa scelta, in un territorio che avrebbe bisogno di ben altre priorità, la Giunta regionale ha deciso di investire cifre considerevoli in una massiccia campagnataria. E il costo di questa operazione è sconcertante.” È quanto dichiara la consigliera indipendente dellaCampania, Marì, a margine del Question Time tenutosi oggi in Consiglio regionale. “Ladi Palazzo Santa Lucia costa ai cittadini cifre che dovrebbero servire a migliorare sanità, trasporti e qualità della vita, ma che invece vengono usate per pagare giornali e televisioni affinché raccontino solo la versione della” – attacca–difficilmente vedremo i giornali che riceveranno fondi, essere obiettivi, magari avviando qualche inchiesta su questa o altre iniziative.