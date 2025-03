Oasport.it - Reggio Emilia perde con il Manresa in Champions League, ma difende la differenza canestri.

Leggi su Oasport.it

Il futuro dinella Basketballsi deciderà all’ultima giornata. La squadra italiana è stata sconfitta in Spagna dalper 96-90, ma ha difeso lanello scontro diretto con gli spagnoli. Dunque alla formazione italiana basterà vincere la prossima sfida in casa contro i turchi del Petkim Spor Kulubu per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Non basta questa sera un ottimo Michele Vitali da 19 punti, con iltrascinato dai 29 punti di Derrick Alston Jr.Ottimo avvio dicon la tripla di Barford del 7-2. Ilreagisce e trova il sorpasso con Obasohan (10-9). Ancora Barford costruisce un mini allungo per la formazione italiana (10-15). Gli spagnoli tornano nuovamente sotto, ma la tripla di Michele Vitali li ributta ancora indietro.