Red | la spiegazione del finale del film con Bruce Willis

Leggi su Cinefilos.it

Red: ladeldelconLa celebre DC Comics non ha negli anni pubblicato soltanto le storie dei supereroi Batman, Superman o Wonder Woman, bensì anche titoli che nulla hanno a che fare con tale genere di racconti. Di questo filone, uno dei loro progetti più noti e apprezzati è Red, scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner. La popolarità di questo lo ha infine portato a diventare unper il cinema nel 2010, diretto da Robert Schwentke, in seguito divenuto celebre come regista di alcunidella saga di Divergent. Red ha così debuttato sul grande schermo, proponendo una storia di spionaggio con protagonisti una serie di inaspettati agenti.I principali personaggi sono infatti un gruppo di anziani, ex agenti e spie ormai in pensione. Ad interpretarli, ci sono un gruppo di grandi attori, tra divi del cinema d’azione e premi Oscar, formando così un cast che è senza ombra di dubbio il primo elemento di grande fascino di Red.