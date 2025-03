Rearm Europe”, le proposte della Commissione Ue per la difesa

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – Le emissioni di debito che laa farà sui mercati dei capitali per finanziare i prestiti agli Stati membri del nuovo Fondo “Safe”, fino a 150 miliardi di euro, per rafforzare le capacità dell’industria, avranno scadenza massima di 45 anni e un periodo di tolleranza di 10 anni per il rimborso del capitale. E’ quanto prevede la proposta di regolamento per il Safe (“Security Action for”) che laha presentato oggi a Bruxelles, nel quadro del piano “” e del “Libro bianco sullaa – preparazione per il 2030”. I prestiti avranno i tassi d’interesse che saranno decisi sui mercato dei capitali per le emissioni di debito, e che sono inferiori a quelli che possono scontare per i loro titoli di Stato una ventina di Stati membri (tra cui l’Italia).