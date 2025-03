Calcionews24.com - Real Madrid, scelto il rinforzo per la difesa: è un volto noto della Serie A, ecco il nome e le cifre

Leggi su Calcionews24.com

il profilo giusto per rinforzare lain estate: profilo giovanissimo e con un passato inA Ilha messo nel mirino Dean Huijsen. Il difensore ex Juve ora rivelazione al Bournemouth è finiti nel mirino delle Merengues, come rivelato da Marca. Tra tutti i profili individuati dalla dirigenza .