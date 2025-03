Lanazione.it - Reading poetico in Biblioteca Giusti

Leggi su Lanazione.it

Venerdì 21 marzo alle 21 nella sala Walter Iozzelli dellacomunale Giuseppea Monsummano Terme si svolgerà un, in occasione della giornata mondiale della poesia. Un evento dedicato alla lettura ad alta voce da parte di autori e autrici che presenteranno sé stessi, il proprio percorso e daranno voce alle proprie emozioni con tre poesie a scelta che più li rappresentano. Partecipano Alessandro Agostini, Simona Chiesi, Anna Maria Dall’Olio, Giovanna Giagnoni, Susy Gillo, Sonia Lunare, Furio Morucci, Silvia Niccolai, Monica Petroni e Antonella Pizzino. Il pubblico ascolterà i versi che ogni artista, col proprio stile, reciterà entrando in connessione con gli altri e scavando nell’animo umano come solo la poesia riesce a fare. L. F.