Re Carlo scrive a Papa Francesco in attesa del viaggio ufficiale in Italia

Manca meno di un mese all’arrivo di ree della regina Camilla in. Il sovrano britannico e la moglie metteranno piede nel Belpaese in aprile per un breve tour di quattro giorni. Annunciato da tempo, la visita di Stato inizierà ufficialmente il 7 aprile e si concluderà il 10. Novantasei ore nelle quali il re e la consorte, rispettivamente 76 e 77 anni, metteranno piede a Roma, Ravenna e nella Città del Vaticano.Il, tra l’altro, coincide con il ventesimo anniversario di nozze della coppia, sposatasi a Windsor il 9 aprile del 2005 (il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare il giorno prima ma i funerali diGiovanni Paolo II cambiarono i piani).Reconquando ancora non era salito sul trono (foto Getty Images)La lettera di reNelprogrammato da tempo reavrebbe dovuto anche incontrare