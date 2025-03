Lanotiziagiornale.it - Rc auto, rincari sull’assicurazione: quanto costa agli automobilisti la nuova stangata

L’Rcaumenta. A dicembre torna a crescere il prezzo medio dopo due mesi di stabilità. Come emerge dai dati diffusi dall’Ivass, il premio medio a dicembre 2024 è stato di 419 euro, mentre a ottobre e novembre era di 416 euro. Nell’ultimo trimestre del 2024 il premio medio è risultato essere in aumento del 6,6% su base annua in termini nominali (+5,3% in termini reali).Rallenta la crescita nominale annua del premio medio rispetto all’incremento del 7,9% registrato nel quarto trimestre 2023. Il premio medio è superiore ai valori osservati nel periodo pre-pandemico (404 euro nel 2019) e risulta in riduzione del 12,2% rispetto al quarto trimestre del 2014. Tutte le province registrano un incremento dei prezzi su base annua con aumenti tra il +3% e il +10,3%. Gli incrementi maggiori sono rilevati a Roma (+10,3%), Lecce (+8,7%) e Catania (+8,6%).