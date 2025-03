Ravennatoday.it - Ravenna ospita 'Bto', punto di riferimento per il turismo digitale: "Tema centrale sarà la sostenibilità"

In occasione del Dantedì, martedì 25 marzo, Bto - Be Travel Onlife farà tappa a. Dalle 9 alle 13, a palazzo Rasponi dalle Teste, si svolgerà in anteprima l’incontro “Bto on Tour”. Bto, acronimo di Buy Tourism Online, di Firenze è il principale appuntamento italiano di rilievo.