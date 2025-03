Thesocialpost.it - Ravenna, auto entra dentro a un camion: gravissimo il conducente

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale a, all’incrocio tra via Canala e via San Giuseppe. Un’si è scontrata violentemente con un, finendo quasi incastrata nel mezzo pesante. Ildell’, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.Anche ildel furgone ha riportato ferite, sebbene meno gravi, ed è stato trasportato in ospedale tramite ambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino, apparentemente a causa di una mancata precedenza.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero e un’ambulanza, i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi necessari e regolare il traffico.