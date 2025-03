Bergamonews.it - Rasgamènt de la ègia e grande sfilata: Bergamo in festa per la Mezza Quaresima

. Atorna ladi. Sabato 22 e domenica 23 marzo il Ducato di Piazza Pontida, come ormai da tradizione, organizza “olde la” e lacon carri e gruppi mascherati.Questo doppio appuntamento, che ogni anno richiama in città moltissime persone, coinvolgerà le vie del centro portando tanta allegria, colore e divertimento. Nel corso dei decenni la partecipazione è cresciuta e da tempo laha superato i confini provinciali, attirando numerosi visitatori per esempio da Brescia, Mantova, Aosta, Savona e Barletta.Allargando sempre più lo sguardo, l’edizione 2025 avrà una forte componente internazionale, con delegazioni provenienti da diversi Paesi del mondo, dando vita a un incontro di culture che arricchisce la manizione.Il programma è ricco di iniziative e momenti di aggregazione.