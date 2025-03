Juventusnews24.com - Ranocchia non ha dubbi: «Al di là dei momenti di difficoltà, la Juve adesso ha questo grande problema»

di RedazionentusNews24non ha: le dichiarazioni negli studi di Pressing dell’ex difensore dopo l’ultima sconfitta dellantus sul campo della FiorentinaIntervenuto negli studi di Pressingha parlato così dellantus, reduce dalla sconfitta sul campo della Fiorentina. Le sue parole.– «Ilgrosso è cheladeve guardarsi dietro, perchè stanno arrivando tutte. Anche neidiche si sgretola non ha giocatori di personalità che prendono decisioni in campo, figure a cui gli altri ci si può aggrappare. Come prima alla, come nella mia Inter. Qui non lo vedo»Leggi suntusnews24.com