Sololaroma.it - Ranieri non s’ha da fare, chi allenerà la Roma? Sarri, Gasperini e suggestioni

Concentrarsi su un presente che può ancora regalare gioie alla, in una delle stagioni più complicate della sua recente storia, è giusto, ma avvicinandosi ad aprile è doveroso volgere lo sguardo al futuro. Da molti giocatori in bilico, vedi Pellegrini corteggiato da Inter e non solo, a quella benedetta questione allenatore, molto più in alto mare di quanto ci si potesse aspettare a questo punto dell’anno. Il postè un tema che fa quasi paura nella capitale, e non è un caso che la società abbia provato a più riprese a convincerlo a rimanere in sella.Invano però, perché la permanenza si Sir Claudio nonda: il tecnico ha ribadito a più riprese di voler uscire di scena e passare al dietro le quinte, e laha estremo bisogno di dirigenti competenti che muovano i fili del club.