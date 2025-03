Bergamonews.it - Rally Prealpi Orobiche, il traguardo della 39ª edizione a San Pellegrino

Bergamo. Liberty e sport: un binomio vincente per la 39ªdelche avrà comeproprio la perlaVal Brembana: SanTerme. La storica gara si correrà nel weekend del 29 e 30 marzo.A presentare il programma di questo atteso appuntamento sportivo, mercoledì 19 marzo, è stato Valerio Bettoni, presidente di Aci Bergamo che nello Spazio Viterbi del palazzoProvincia di Bergamo, ha affermato: “Essere ospitati in questa sala è un attestato di prestigio. La sicurezza è la nostra priorità”.Una vigilia molto sentita, sotto vari punti di vista. I vertici di Aci Bergamo hanno raccontato la loro emozione in vista dell’ormai imminente appuntamento con la nuovadel. Presenti oltre agli sponsor, ai rappresentanti delle amministrazioni e al presidente Bettoni, il vicepresidente Antonio Bonomi, il direttore Giuseppe Pianura e il presidentecommissione sportiva Michele Gregis.