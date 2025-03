Bubinoblog - RAI FICTION 2025/2026: 50 SERIE PRONTE, SUL SET E RICONFERMATE. TITOLI, TRAME E CAST

Tra, in lavorazione, sul set esi arriva ad un totale di 50per Rai, uno dei colossi europei della serialità, destinati a Rai1, Rai2 e Rai3.TUTTE NUOVE1. “La preside” Luisa Ranieri BIBI Film Dirigente scolastico che lotta quotidianamente contro la criminalità salvando i ragazzi difficili. Regia: Luca Miniero (. serate).2. “La ragazza dietro il banco” Cristiana Capotondi Lucia Mascino Stand by me Moglie di un imprenditore che di colpo vede svanire il proprio patrimonio. Rimasta sola, inizia una nuova e complicata vita. Regia: Giacomo Campiotti (4 serate).3. “Le libere donne” Lino Guanciale, Fabrizio Biggio Gaia Messerklinger Paolo Briguglia Pia Lanciotti Luigi Diberti Endemol Psichiatra sfida le regole repressive di manicomio femminile durante la seconda guerra mondiale.