Ragazzina aggredita. Accertamenti e riflessioni

È un’indagine delicata quella sull’aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica, in pieno centro città: coinvolte due minorenni italiane, unadi undici anni e una quattordicenne con quest’ultima vittima della più piccola che l’ha colpita con calci e pugni e le ha strappato i capelli. Sull’episodio indagano i carabinieri di Busto Arsizio a cui i genitori della vittima, medicata al pronto soccorso e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi hanno formalizzato la denuncia. I militari hanno raccolto la loro testimonianza ma sono in attesa dell’autorizzazione della Procura per poter ascoltare la quattordicenne qualora fosse ritenuto necessario. Nel frattempo sono stati acquisiti elementi che hanno permesso agli inquirenti di identificare l’undicenne, al momento stanno effettuando approfondimenti sul nucleo familiare della minorenne quindi ancora non sono stati convocati i genitori.